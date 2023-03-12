CБУ остаточно підтвердила особу Героя, якого розстріляли окупанти після слів “Слава Україні!” (фото)

Слідчі Служби безпеки остаточно ідентифікували військового, якого розстріляли окупанти після слів «Слава Україні!». Це Олександр Мацієвський — снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів, передає НСН з посиланням на Телеграм-канал СБУ.

Крім того, Служба безпеки отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.

«Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика Перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!», зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Очільник Служби безпеки додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин.

«Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання», підкреслив він.

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Що передувало?

У мережі поширили відео вбивства українського військовополоненого. На відеозаписі помітно, як чоловік у формі української армії говорить «Слава Україні!», після чого його одразу розстрілюють.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав це порушенням Женевських конвенцій, а також «виявленням ницості та підлості». Омбудсмен зазначив, що вже надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу — як підтвердження чергового воєнного злочину росії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав розстріл прикладом російської «національної нікчемності та слабкості». Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна знайде вбивць: «Якщо зможемо юридично — отже, юридично, зброєю — отже, зброєю».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розпочати негайне розслідування МКС.

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