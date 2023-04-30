«Нафтогаз» оголосив тариф на газ для побутових клієнтів до кінця травня 2024 року. Повідомлення з’явилося на офіційному сайті компанії, передає НСН.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік. Його ціна й надалі складатиме 7,96 гривні за кубометр з ПДВ.

Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні, — зазначив очільник правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов

У компанії додали, що забезпечують газом 12,4 мільйона українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований».

У «Нафтогазі» також розповіли, що 26 квітня 2023 року, в межах підготовки до наступного опалювального сезону 2023/2024, НАК «Нафтогаз України» вийшла на Українську енергетичну біржу (УЕБ) та закупила 1,6 млн куб. м природного газу в приватних українських видобувників.

Відповідно до результатів торгів середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу (ПСГ) становить 10 972 грн за тис. куб. м без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці (ВТТ) склала 10 767 грн за тис. куб. м без ПДВ.

Група Нафтогаз також продовжує нарощувати обсяги власного видобутку, зокрема за останній місяць АТ «Укргазвидобування» запустило одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення ще на місяць — до кінця травня 2023 року.

Втім, в Укренерго заявляють, що тариф врешті підвищать, і зараз вирішують, на скільки. А голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський заявляв, що в уряді розглядають кілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. За його словами, серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год.

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