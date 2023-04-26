Пільговий тариф на електроенергію подовжили до 31 травня

Діючий тариф на електроенергію в Україні подовжили до 31 травня 2023 року. Про стало відомо 25 квітня. Інформацію оприлюднив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає НСН. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Нагадаємо, зараз домогосподарства, що споживають на місяць до 250 кВт⋅год (включно), платитять за електроенергію за тарифом 1,44 грн. (з ПДВ) за 1 кВт⋅год, а ті, що споживають понад 250 кВт⋅год — за тарифом 1,68 грн. (з ПДВ) за 1 кВт⋅год.

Ці тарифи уряд називає пільговими, адже, за словами влади, ринкова ціна електроенергії в Україні складає орієнтовно 6 гривень за кіловат. Саме стільки платять підприємства.

Втім, для населення, особливо того, яке проживає в містах без централізованого опалення і користується електроопаленням, навіть такі ось «пільгові» тарифи іноді непідйомні, адже взимку за світло доводиться платити тисячі гривень. Такими в Україні є прифронтові Нікополь, Марганець, що до того ж входять до 30-кілометрової зони ЗАЕС. Також без централізованого опалення живе Покров (теж на Дніпропетровщині) і деякі інші населені пункти.

Тариф на електроенергію поки що залишили, але його підвищення – справа часу

В Україні вже давно говорять про необхідність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Спочатку його хотіли підвищити з 1 квітня 2023 року, потім з 1 травня. Як відомо, розглядаються дві ціни – 2,4 і 2,6 гривень за кіловат. Днями у Верховній Раді заявили, що не встигнуть ввести новий тариф на електроенергію з 1 травня – потрібно, аби пройшли певні процедури. Тому рішення відклали.

Необхідність збільшення вартості електроенергії для населення обґрунтовують, зокрема, сильними пошкодженнями, які зазнала енергосистема України цієї зими. У НКРЕКТ навіть заявляли, що станції не зможуть працювати і виробляти електроенергію, якщо не підвищувати тариф.

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