Київстар оновлює умови двох популярних тарифів – що зміниться з 1 травня

Київстар з 1 травня 2023 року оновить умови обслуговування контрактних абонентів, які користуються двома тарифами – “Дзвінки для батьків” та “Київстар Родина”. Що саме зміниться для абонентів

Про оновлення умов мобільний оператор повідомив на своєму сайті, інформує НСН.

Зміни стосуватимуться лише 1% абонентів. Мобільний оператор надасть їм більше можливостей для спілкування із рідними, і, відповідно, підвищить вартість послуг за це.

Зазначається, що абоненти старшого віку, які користуються тарифом “Дзвінки для батьків” 2020-2021 рр., отримають додатково 100 хвилин на дзвінки на інші мережі та за кордон. Наразі дзвінки на інші мережі потрібно оплачувати окремо, адже вони не входять в основний пакет послуг.

Абоненти із тарифом “Київстар Родина” 2018 року з 1 травня отримають оновлену версію пакета із більшим обсягом послуг: 6000 Мб, 60 хвилин на інші мережі й безліміт у мережі Київстар, а також 60 SMS. І все це лише за 100 грн/місяць.

Київстар оновлює умови двох популярних тарифів

За словами мобільного оператора, щонайменше за 7 днів до змін абоненти вищезазначених тарифів отримають SMS із деталями про нові умови та вартість послуг. У абонентів Київстар завжди є можливість перейти на інший, більш вигідний для себе тариф, коли вони цього захочуть.

На сьогоднішній день вартість тарифу “Дзвінки для батьків” становить всього 60 грн на місяць. Це найдешевший тариф у лінійці Київстар, ціна якого давно не зростала. Безлімітні дзвінки в мережі Київстар й дзвінки на номери інших мобільних операторів та номери фіксованого зв’язку для абонентів цього тарифу коштують всього 0,6 грн/хв.

Місячна вартість користування тарифов “Київстар Родина” складає 75 грн на місяць. У цей тариф входять безліміт всередині мережі, 5000 МБ якісного інтернету, хвилини на розмови з іншими операторами і дзвінки за кордон.

Як відомо, з 27 квітня зміни очікують абонентів Київстар, підключених до тарифів “Київстар Дзвінки 2018”, “Київстар Завжди Онлайн 2019”, “Київстар Онлайн+ 2019”, “Спілкування без меж 2019”.

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