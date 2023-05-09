Чи потрібно передавати показники лічильників газу, якщо виїхали за кордон – Нафтогаз дав відповідь

Показники лічильників газу потрібно передавати, навіть якщо газом ніхто не користується. Як це зробити розповіли у Нафтогаз

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” пояснила, чи потрібно передавати показники лічильників газу тим українцям, які через війну виїхали за кордон чи інші регіони країни.

Про це пише НСН посилаючись на коментарі на сторінці компанії у Фейсбуці .

Так, споживач уточнив, як передавати дані лічильників газу, якщо сім’я виїхала.

У Нафтогазі пояснили, що показники потрібно передавати щомісяця навіть тим, хто виїхав, але при цьому дані лічильника мають бути ті самі, що й зафіксовані востаннє, якщо у будинку газом ніхто не користується.

Як передавати показники лічильників газу

Інформацію про споживання потрібно передавати облгазу одним із зручних способів. Зробити це можна:

на сайті або в чаті облгазу;

зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

скориставшись онлайн сервісами Нафтогаза (особистий кабінет, чат-бот GASUA в Messenger, Telegram, Viber).

Як ми повідомляли раніше, “Укрпошта” поновила сервіс переадресації відправлень. Про це повідомли у прес-службі компанії

ак, послуга доступна для надсилання “Укрпошта Експрес”, “Укрпошта Стандарт” та “Укрпошта Документи”. Її вартість складає лише 50 гривень.

При цьому послуга оплачується при отриманні відправки у відділенні кінцевої доставки.

“У майбутньому буде доопрацьовано опцію оплати вартості переадресації онлайн на сайті Укрпошти, і тоді це може робити не тільки одержувач, а й відправник”, – зазначили в Укрпошті

А ось подати заяву на переадресацію можна на сайті “Укрпошти” у розділі Послуги/Переадресація відправки

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