Як правильно зняти показники лічильника газу – інструкція

Як правильно зняти показники лічильника газу залежно від того, який відліковий пристрій має саме ваш лічильник.

Кожен громадянин України, котрий користується газом, має щомісяця передавати постачальникові дані щодо фактичного споживання та оплачувати цю послугу. НСН розповість, як зробити це всього в пару кліків, навіть не виходячи з дому.

Насамперед, потрібно визначити, який саме тип відлікового пристрою має лічильник, що встановлений у вас: механічний чи електронний.

Механічний лічильник газу

Основною відмінністю є барабан з цифрами, який розташований на панелі. Число тут поділене на дві частини комою. А показники лічильника потрібно записувати зліва направо.

Якщо бачите, що число розділяється комою, тоді цифри після неї записувати не потрібно. Нулі зліва перед числом також не вказують. Якщо ж число не розділене комою, тоді його потрібно записувати повністю.

Електронний газовий лічильник

Як і у випадку з механічним приладом, число тут розділене комою на дві частини. Також замість коми може використовуватися червона крапка.

Щоб зняти показання, потрібно записати цифри зліва (без нулів спочатку та цифр після коми чи червоної крапки).

До якого числа подаються показання за газ

Дуже важливо не тільки правильно знімати показники лічильника газу, а й передавати дані вчасно. У всіх регіонах України постачальники рекомендують фіксувати дані 1-го числа поточного місяця за попередній. Інформація передається з 1 по 5 число.

Передати показання можна кількома зручними способами:

На сайті або в чатботі вашого облгазу.

Зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу.

У платіжці за розподіл газу, вказавши перші п’ять цифр на чорному фоні та дві на червоному.

Також можна передавати показання своїх газових лічильників SMS-повідомленням на короткий номер 7104. Заповнювати SMS слід наступним чином: спочатку зазначити номер особового рахунку (складається з 10 цифр), а потім через пробіл показання лічильника (до 5 цифр). Якщо повідомлення заповнене без помилок, то незабаром після його відправки прийде відповідь.

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