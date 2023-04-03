У компанії НАК “Нафтогаз України” підказали, куди звертатися для зміни старого номера газового лічильника на новий.

Як передає НСН, про це повідомила пресслужба Нафтогазу у відповідь на запитання клієнта під постом у Фейсбук.

“День добрий! Підкажіть, будь ласка, як змінити старий номер газового лічильника на новий?”, поцікавився чоловік.

У відповідь на це у компанії порадили звернутися з цим питанням до облгазу, оскільки саме вони відповідають за технічне обслуговування газового обладнання.

“З цим питанням радимо звернутися до Вашого облгазу, оскільки саме вони відповідають за технічне обслуговування газового обладнання. Для детальної перевірки інформації напишіть, будь ласка, нам у особисті повідомлення в месенджері. Там вкажіть Ваш номер особового рахунку та ПІБ його власника”, зазначили в Нафтогазі.

Нагадуємо, українці можуть безкоштовно змінити лічильники газу. Йдеться про тих громадян, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій під час війни з росією, а разом із тим і прилади обліку газу.

Пошкоджений лічильник газу замінити можна безоплатно, відповідні роботи виконуються коштом газорозподільних компаній в ході відновлення подачі газу до помешкання. Якщо через війну у вашому домі відключено газ, потрібно звернутися із заявою до вашої газорозподільної компанії, й вона відновить розподіл газу.

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