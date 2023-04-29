Суми у платіжках вдвічі більші – як правильно передавати дані лічильників для правильних розрахунків

Клієнтка Нафтогазу поскаржилася, що обсяг споживання газу в її платіжках удвічі вищий, ніж вона передавала облгазу. Як правильно передавати дані лічильників, щоб не платити більше

Про це повідомляє НСН з посиланням на коментарі на сторінці Нафтогазу у Фейсбуці.

“Мені оператор кол-центру відповідає, ми проводимо розрахунки за вашими показниками з Одесагаз, а Одесагаз передає показники замість 5 куб., 9,52 куб, і я маю заплатити замість 39,78 грн., суму 76,55 грн. Скажіть, будь ласка, для чого в мене встановлено лічильник? І чому я втрачаю свій час на цю писанину, чому ви не можете встановити між собою нормальний контакт передачі показників?”

Як правильно передавати дані лічильників газу

Представник Нафтогазу у відповідь на коментар зазначив, що за облік обсягів споживання відповідають оператори ГРС (облгази).

“Облгази – це компанії, які здійснюють доставку газу споживачеві. Обов’язки облгазу – підключення/відключення блакитного палива, забезпечення якості та тиску газу, реагування на аварійні виклики, усунення аварій та отримання показань лічильників. За надання цих послуг Ви отримуєте окремий рахунок та виплачуєте його” , – уточнили у компанії.

Також там нагадали, що передавати показання лічильників можна на сайті або в чат-боті облгазу або зателефонувавши до контакт-центру компанії.

Безпосередньо до Нафтогазу передавати дані про споживання газу можуть постійні клієнти Кіровоградської, Херсонської та Донецької області, а також абоненти АТ “Дніпрогаз”, АТ “Криворіжгаз”, АТ “Харківміськгаз” та АТ “Харківгаз”.

Як ми повідомляли раніше, українці можуть оформити договір реструктуризації або розстрочення заборгованості за житлово-комунальні послуги, якщо вона виникла з певних причин і одразу оплатити її немає можливості.

У комунальному концерні «Центр комунального сервісу» зазначили, що договір реструктуризації заборгованості можна укласти на постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також утримання будинків та споруд та прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком, вивезення побутових відходів.

Щоб укласти договір та використати механізм реструктуризації (розстрочення) заборгованості за житлово-комунальні послуги, необхідно звернутися до будь-якого районного сервісного центру КК “Центр комунального сервісу” (незалежно від місця проживання) за попереднім записом : https://cks.com.ua/ equery та подати заяву, оригінали та копії деяких документів.

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