Окупанти починають забирати Чорноморський флот РФ з Криму – що це значить

У Криму російсько-окупаційна влада не почувається у безпеці і тому починає потрохи забирати Чорноморський флот

В окупантів у Криму настала стадія сприйняття ситуації, що вони уже не перебувають у безпеці, вважає Плетенчук. Окупанти починають забирати Чорноморський флот РФ.

Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

За його словами, в Криму кораблі ЧФ постійно передислоковуються. В більшості вони уже залишили Севастополь.

“Стадія сприйняття” в них потроху набуває загальних масштабів. Загалом розуміють, що перебувати в стані відносного спокою, як це було до початку повномасштабного вторгнення, вони вже не зможуть собі дозволити. Вони передислоковують носії і самі місця зберігання ракет. Намагаються проводити всі планові заходи – як бойову підготовку, чергування, охорону своєї акваторії. Але ми бачимо, що вони потроху починають приходити до того, що треба збиратися. Вони не почувають себе в безпеці через це вимушені змінювати місце дислокації своїх кораблів у першу чергу”, – сказав Плетенчук

Як відомо, на початку червня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російський флот почали переміщати до порту Новоросійська.

Вони пояснили, що Росія почала перебазовувати Чорноморський флот на континент із двох причин — перша з них повʼязана з логістичними проблемами, а друга з нестачею боєприпасів.

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