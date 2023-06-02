Окупанти готують вибух на хімзаводі «Титан» у Криму: куди піде забруднення (мапа)

Окупанти готують вибух на хімзаводі «Титан» у Криму. Про це заявив у терміновому зверненні 2 червня начальник Херсонської ОВА Олександр Проскудін, передає НСН. Посадовець посилається на інформацію від партизанів.

За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу “Кримський Титан” вибухівку і мінують територію.

Проскудін попередив, що ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор.

Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. Зберігайте спокій, не піддавайтесь на провокації ворога та слідкуйте за оголошеннями обласної військової адміністрації, – сказав начальник ОВА

Якщо станеться вибух на хімзаводі «Титан» у Криму, куди піде забруднення: мапа

В УНІАН вже оприлюднили мапу можливого розповсюдження забруднення територій у разі провокації рашистів на “Кримському Титані. Все буде залежати від сили і напрямку вітру.

Як діяти у разі хімічної небезпеки: пам’ятка

В свою чергу Херсонська ОВА оприлюднила алгоритм дій під час хімічної небезпеки.

Нагадаємо, днями завдяки розголосу з боку ГУР було попереджено провокацію на Запорізькій АЕС, яку готували окупанти.

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