Окупанти масовано обстріляли Україну 19 липня – що відомо

У ніч проти середи, 19 липня, окупанти масовано обстріляли Україну щонайменше двома видами ракет, а також іранськими ударними дронами Shahed. Вибухи пролунали в низці регіонів

Все, що відомо, розповідає НСН з посиланням на ТСН.

00:05. Повітряна тривога оголошена в Києві та низці областей України.

Близько 00:35. Вибухи пролунали на Дніпропетровщині.

00:56. РФ запустила крилаті ракети “Калібр” із Чорного моря.

Окупанти масовано обстріляли Україну 19 липня

Із 01:05. У Одесі чутно звуки вибухів. 03:21 – відбій тривоги на Одещині.

Звуки вибухів лунають у Харкові.

01:57 – 02:04. Росіяни запустили крилаті ракети двох видів із південного напрямку: сили ППО відбивають атаку.

04:46. Киян попередили про загрозу атаки БпЛА: у столиці та області працює ППО.

05:40. Відбій повітряної тривоги в Києві.

Наразі відомо, що сили ППО знищили усі повітряні цілі на піддступах до столиці. Попередньо, жертв і руйнувань не зафіксовано.

Офіційної інформації щодо наслідків ворожої атаки на інші регіони поки що немає.

Станом на 06:53, повітряна тривога оголошена в Київській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ймовірні запуски ракет “Калібр” із Чорного моря.

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