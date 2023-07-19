Окупанти масовано обстріляли Україну 19 липня – що відомо

У ніч проти середи, 19 липня, окупанти масовано обстріляли Україну щонайменше двома видами ракет, а також іранськими ударними дронами Shahed. Вибухи пролунали в низці регіонів
Все, що відомо, розповідає НСН з посиланням на ТСН.
00:05. Повітряна тривога оголошена в Києві та низці областей України.
Близько 00:35. Вибухи пролунали на Дніпропетровщині.
00:56. РФ запустила крилаті ракети “Калібр” із Чорного моря.
Окупанти масовано обстріляли Україну 19 липня
Із 01:05. У Одесі чутно звуки вибухів. 03:21 – відбій тривоги на Одещині.
Звуки вибухів лунають у Харкові.
01:57 – 02:04. Росіяни запустили крилаті ракети двох видів із південного напрямку: сили ППО відбивають атаку.
04:46. Киян попередили про загрозу атаки БпЛА: у столиці та області працює ППО.
05:40. Відбій повітряної тривоги в Києві.
Наразі відомо, що сили ППО знищили усі повітряні цілі на піддступах до столиці. Попередньо, жертв і руйнувань не зафіксовано.
Офіційної інформації щодо наслідків ворожої атаки на інші регіони поки що немає.
Станом на 06:53, повітряна тривога оголошена в Київській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ймовірні запуски ракет “Калібр” із Чорного моря.
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