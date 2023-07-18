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Спочатку «шахеди», потім ракети – що відомо про нічну атаку 18 липня

Журналіст
Спочатку «шахеди», потім ракети – що відомо про нічну атаку 18 липня
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Подробиці про нічну атаку 18 липня розповіло оперативне командування «Південь», передає НСН.

Вночі російська окупаційна армія атакувала південь України дронами та крилатими ракетами. Усі 6 ракет було знищено силами протиповітряної оборони, повідомляє ОК «Південь».

Декілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення та виснаження сил протиповітряної оборони, а після цього з акваторії Чорного моря по Одесі ворог запустив 6 ракет «Калібр».

Усі ракети було знищено силами протиповітряної оборони. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь.

У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.

На підльоті з моря на Одещині збили 21 безпілотник типу Shahed-136.

Окрім того, ще чотири «шахеди» знищили в небі над Миколаївщиною. У Миколаєві відбулося влучання в об’єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно погасили вогнеборці. Обійшлося без постраждалих.

Також один ворожий «шахед» було знищено над Дніпропетровщиною військовими з ПвК «Схід», повідомив очільник ОВА.

Нічна повітряна тривога

Повітряна тривога була оголошена в низці областей України вночі 18 липня. В Одеській області тривога тривала понад дві години: від 01:55 до 04:13.

Повітряні Сили ЗСУ попередили українців про загрозу комбінованої атаки РФ. Повідомлялося, що ворог може атакувати і ракетами, і дронами. Зокрема, у Чорному морі було зафіксовано активність ракетоносіїв.

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