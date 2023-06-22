Стало відомо, в яких областях України найбільше розкрадають гуманітарну допомогу.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в країні розслідуються 808 кримінальних проваджень за фактами незаконних дій, пов’язаних з гуманітарною допомогою, благодійними пожертвами та безоплатною допомогою. Підозри отримали 153 “волонтери”.

Про це інформує НСН з посиланням на видання Vesti.ua, яке в свою чергу посилається на власне джерело в правоохоронних органах.

На сьогодні у процесі 490 кримінальних проваджень

Найбільше з яких у м. Київ – 65 та Львівській – 49, Харківській – 33, Дніпропетровській – 32, Хмельницькій – 24 областях.

Загальна картина по країні виглядає так:

незаконне використання гуманітарної допомоги чи пожертв стаття 201-2 КК України – 648 (найбільше у м. Київ – 90, у Львівській – 60, Дніпропетровській – 42, Хмельницькій – 34, Кіровоградській – 30, Харківській – 29 областях);

інтернет-шахрайство стаття 190 КК України – 61 (найбільше у м. Київ – 10, Запорізькій – 10, Полтавській – 8, Житомирській – 9, у Тернопільській та Харківській областях – по 4);

присвоєння або розтрата використовуючи службове становище стаття 191 КК України – 34 (у Запорізькій та Полтавській – по 7, у Львівській – 4, у Сумській області та Києві – по 3, Харківській, Чернівецькій, Черкаській областях – по 2, Київській, Миколаївській, Житомирській, Херсонській областях – по 1);

за іншими статтями КК України – 65 (у Дніпропетровській – 20, Львівській – 11, Полтавській – 7, Чернівецькій – 6, Сумській – 4, Запорізькій, Миколаївській – по 3, Хмельницькій, Чернігівській та Вінницькій – по 2, Дніпропетровській, Харківській, Рівненській, Сумській областях та м. Київ – по 1).

Про підозру повідомлено ста п’ятдесяти трьом особам у 170 кримінальних провадженнях:

у Дніпропетровській області– 24,

у Києві – 19,

у Чернівецькій області – 16,

у Полтавській області – 14,

у Запорізькій, Львівській та Житомирській областях – по 12,

у Івано-Франківській та Миколаївській, Волинській, Рівненській областях – по 6,

у Закарпатській, Вінницькій областях – по 5,

у Харківській та Одеській областях – по 4,

у Черкаській області – 3,

у Хмельницькій, Кіровоградській, Тернопільській, Чернігівській та ДСУ – по 2,

у Київській та Сумській областях – по 1.

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