У МОН порекомендували коли і у якому форматі почати новий навчальний рік 2023-2024. Це стосується закладів вищої і фахової передвищої освіти

У Міністерстві освіти дали рекомендації керівникам установ професійної передвищої та вищої освіти щодо початку навчального року у 2023-2024 роках. А також щодо формату навчання.

Про це йдеться у листі Міносвіти, опублікованому на Osvita, інформує НСН.

Керівникам установ професійної вищої освіти, професійних коледжів, академій та університетів рекомендується розпочати навчальний рік 1 вересня 2023 року.

Водночас зазначається, що відповідно до законодавства, принципів автономії та самоврядування заклади освіти можуть самостійно визначати організаційну та безпекову модель проведення освітнього процесу.

Новий навчальний рік 2023-2024 – відома дата початку та формат занять

“Водночас, вимушений перехід закладів освіти на проведення освітнього процесу в дистанційному форматі, викликаний спочатку епідемією COVID-19, а потім і збройною агресією РФ, зрештою призвів до незаперечного зниження якості освіти”, – йдеться у листі.

Серед проблем, що вказують на погіршення якості освіти, названо такі:

Відсутність ефективного зворотного зв’язку з викладачами

Велика кількість домашніх завдань

Технічні проблеми

Недостатнє забезпечення отримувачів освіти та науково-педагогічних працівників комп’ютерною технікою

Нестача спілкування

Відсутність отримання дієвого практичного досвіду

Тому в Міносвіти рекомендують закладам вищої та спеціальної вищої освіти 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів.

Ця рекомендація не стосується закладів освіти, які розміщені на територіях, що знаходяться в зоні бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем С-300 та аналогічних.

“Міністерство повною мірою усвідомлює виклики, які стоять перед закладами у зв’язку з поновленням навчання в аудиторному форматі, тому першочерговим завданням для навчальних закладів є безпечна складова навчального процесу”, – наголосили у Міністерстві.

Керівникам закладів освіти у липні-серпні 2023 року рекомендується докласти максимальних зусиль щодо упорядкування існуючих укриттів (як спеціалізованих, так і пристосованих), у тому числі із залученням коштів спеціального фонду, для проведення в них занять під час повітряних тривог.

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