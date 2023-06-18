У старшій школі має бути щонайбільше шість предметів – освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що у старшій школі (10-12 класи) має бути максимум шість предметів, і всі вони мають виноситися на незалежне оцінювання.

Про це він розповів у коментарі hromadske, передає НСН.

«Ми маємо дуже великі проблеми в освіті, і вони виникли не тільки через війну, яка загострила ці проблеми й породила нові. В освіті є й традиційні проблеми, наприклад зміст освіти. Навіщо нам 20 предметів в 11-му класі?» сказав він.

Горбачов наголосив, що освітній омбудсмен не ухвалює рішення про кількість предметів. Його завдання — відстежувати ситуацію в освіті та пропонувати варіанти рішень.

«Ще бувши директором школи, я не раз наполягав на тому, що нам потрібно різко зменшити кількість дроблення предметних галузей і запроваджувати більш інтегровані курси, які потребують, до речі, більшої кваліфікації учителів», пояснив він.

Ідеться не про те, що можна буде економити на освіті, а про більш раціональне й ефективне витрачання грошей платників податків, щоб система освіти була ефективною.

«Випускники 11-го класу, до речі, дуже позитивно сприйняли “ковідний” карантин, бо не треба було ходити щодня до школи. Вони могли займатися більш предметно підготовкою до ЗНО, а ЗНО — це тест високих ставок, від результатів якого дуже багато що залежить», каже Горбачов.

І додає, що саме тому важливо, щоб у старшій школі було щонайбільше шість предметів: три обов’язкових і три за вибором, але кожен із них треба було б виносити на ЗНО. Це, мовляв, суттєво б підвищило мотивацію учнів до навчання.

«Бо тепер вони просто перестають учитися за деякими предметами, бо воно їм не потрібно, і я їх чудово розумію», резюмував він.

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