На Закарпатті в оздоровчому комплексі «Перлина Донеччини» заплановано оздоровлення дітей з Краматорська. Як пройти попереднє опитування

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Моя Допомога.

Відкрита форма попереднього опитування на оздоровлення дітей з Краматорська.

Оздоровлення дітей з Краматорська – як пройти попереднэ опитування

З метою оздоровлення та відпочинку дітей, поліпшення психо-емоційного стану та подолання негативного впливу війни, підтримки дітей та сімей з дітьми Донецької області, заплановано надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей у Закарпатті комунальним підприємством «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини».

Перша оздоровча зміна запланована з 25 травня 2024 року по 14 червня 2024 року. Якщо Ви маєте бажання оздоровити Вашу дитину в період першої зміни, пройдіть попереднє опитування за посиланням. Інформацію буде направлено до УПСЗН Краматорської міської ради.

Пройти опитування можна за посиланням.

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