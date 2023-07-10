У школах однієї із країн ЄС запроваджують заборону на смартфони – торкнеться і українських школярів

У школах запроваджують заборону на смартфони. До такого кроку вдалися в одній із європейських країн

Йдеться про Нідерланди. У цій країні чимало українських біженців. Таким чином, заборона пошириться і на школярів з України.

У Міносвіти Нідерландів розповіли, що їх змусило вдатися до такого заходу, і скільки діятиме табу на смартфони для школярів. Про це розповідає НСН з посиланням на The Guardian

Мобільні телефони стали останніми роками не просто засобом зв’язку, а й вікном у світ, без якого багато людей вже не уявляють свого життя. Особливо схильні до “смартфонозалежності” підлітки. Вони готові спілкуватися в соцмережах буквально цілодобово. У багатьох практично не залишається часу на живе спілкування з однолітками та навчання.

Деякі діти і на уроках не в змозі відірватися від смартфона, а дехто вже й елементарне завдання не може розв’язати без підказки інтернету. Тому всі вчителі одностайні в думці: мобільні телефони у школі радше зло, аніж благо.

У школах Нідерландів запроваджують заборону на смартфони

Зваживши всі “за” та “проти”, Міносвіти Нідерландів пішло на кардинальний крок: смартфони в школах вирішили заборонити. Заборона набирає чинності з початку 2024 року. Вона поширюватиметься також на планшети і смарт-годинники.

“Хоча мобільні телефони пов’язані з нашим життям, їм не місце у класі. Дослідження показали, що гаджети негативно впливають на концентрацію учнів”, – заявив міністр освіти Робберт Дейкґрааф.

Виняток зроблять тільки для уроків цифрових навичок, на яких можна буде прокачувати ці навички на смартфонах. Крім того, засобами зв’язку дозволять користуватися дітям з особливими потребами.

І вчителі, і громадськість Нідерландів підтримали це рішення Міносвіти. Спочатку кожній школі буде дозволено визначати власні обмеження на користування смартфонами. А до літа 2024 року досвід узагальнять та вироблять універсальні правила поведінки для школярів зі смартфонами.

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