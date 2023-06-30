Як відключити додатки, які не видаляються на смартфоні

Кожен виробник смартфонів встановлює на пристрої свої додатки. Як відключити додатки, які є системними і не видаляються.

Більшу частину встановлених аплетів за непотрібністю можна видалити. Це дасть змогу вивільнити пам’ять для більш корисних додатків.

На жаль, частину додатків видалити неможливо. Йдеться про системні аплети, заборона на видалення яких встановлюється виробником.

НСН з посиланням на itechua, розповість, як їх відключити у разі потреби.

Як відключити додатки, які не видаляються

Додатки, які не видаляються, можна відключити. Щоправда, відразу варто обмовитися, що така можливість доступна далеко не у всіх смартфонах.

Для відключення непотрібного додатка необхідно зробити наступне:

Вибрати апплет.

Затиснути на його піктограмі палець.

Вибрати “Про додаток”.

Вибрати “Вимкнути”.

Після вимкнення значок додатка зникне з меню програм і з робочого столу. Апплет більше не оновлюватиметься в автоматичному режимі. Крім цього, він припинить збирати “сміттєві файли”.

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