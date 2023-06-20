За роки користуванням інтернетом у середньостатистичного українця накопичуються десятки різних облікових записів, багато з яких виявляються занедбаними і забутими. Чому необхідно видаляти акаунти, якими більше не користуєтеся.

Такі акаунти, як і раніше, можуть містити особисту інформацію, а також стати легкою здобиччю для шахраїв. Чим небезпечно залишати старі акаунти без нагляду. Про це йдеться у матеріалі НСН, який посилається на itechua.

Імовірність витоку особистих даних

У старих акаунтах може зберігатися особиста інформація, яка в разі злому буде використана шахраями в їхніх корисливих цілях, наприклад:

Копії та скани документів, за допомогою яких зловмисники можуть оформити мікропозику або здійснити низку інших маніпуляцій.

Приватна інформація, яка може бути використана для шантажу і вимагання (листування, фотографії, відео).

Інші особисті дані: адреси, номери телефонів, інформація про родичів і членів сім’ї.

І хоча зламати можуть будь-який акаунт (старий або новий), невикористовувані облікові записи куди небезпечніші. Найчастіше вони прив’язані до номерів та адрес електронної пошти, якими власник давно не користується, а часто взагалі не має до них доступу. Це означає, що в разі злому або підозрілої активності людина не тільки не дізнається про це, а й не зможе вжити заходів: підтвердити, що до акаунта ввійшли сторонні люди, змінити пароль тощо.

Злом акаунтів з однаковими паролями

Багато користувачів зловживають тим, що використовують один і той самий пароль для різних облікових записів. У цьому разі злом старого і не особливо потрібного акаунта може призвести до злому і облікових записів, якими власник користується і зараз, якщо у них однакові паролі.

Як ішлося вище, зламати старий акаунт простіше, оскільки справжньому власнику важко про це дізнатися і перешкодити зловмисникам. Тому, дізнавшись один пароль, шахраї можуть “пройтися” і по інших акаунтах жертви, особливо, якщо їм вдалося з’ясувати її актуальний номер телефону, що в наші дні зробити неважко.

Акаунти на сумнівних платформах

Видаляти варто і ті акаунти, які створювалися “на один раз” на маловідомих сайтах. Наприклад, реєстрація часто потрібна для скачування будь-якого файлу або програми. Багато з таких платформ виявляються неблагонадійними, а значить і сам власник сайту може продавати дані своїх користувачів або почати надсилати їм спам.

Такі “одноразові” облікові записи рекомендується видаляти відразу, щоб вони не починали накопичуватися і не ставали причиною нав’язливої реклами на пошті або небажаних дзвінків, якщо під час реєстрації використовували номер телефону.

Ще лайфхаки: Які повідомлення небезпечно зберігати в телефоні