Які повідомлення небезпечно зберігати в телефоні

Українцям розповіли, які СМС-повідомлення, повідомлення в месенджерах та загалом яку інформацію небезпечно зберігати в телефоні.

Про це йдеться у матеріалі на сайті РБК-Україна, передає НСН.

Дані облікових записів

Повідомлення з логіном і паролем – це найбільш небезпечні повідомлення для зберігання в телефоні. Ці дані можуть бути використані зловмисниками для злому облікового запису.

Не потрібно зберігати інформацію про свої авторизаційні дані в повідомленнях.

Особисті дані

Небезпечно зберігати повідомлення з особистими даними, серед них:

адреса

паспортні дані

номер кредитної картки та PIN-код

Якщо ж ви все-таки хочете зберігати дані в телефоні, то необхідно захистити телефон паролем або розпізнаванням обличчя.

Також можна використовувати спеціальні застосунки для зберігання даних і паролів. Все тому, що вони оснащені додатковим захистом.

Особиста інформація

Деякі користувачі досі використовують SMS, щоби надсилати одне одному особисту інформацію – від фотографій, до дат народження та інших паспортних даних.

Всі ці дані краще викачувати на безпечніші носії, ніж пам’ять телефона.

Повідомлення від банків

Важливо пам’ятати, що повідомлення від банків містять конфіденційну інформацію. Ніколи не слід зберігати їх у телефоні, навіть якщо вони містять дані останніх транзакцій.

Такі SMS можуть бути використані для злому облікового запису.

Також банк може надсилати код для проведення операції. Якщо ви не проводили цю транзакцію, то одразу видаляйте код, щоб він не потрапив до рук шахраїв.

Спам

Часто від незнайомих номерів можуть надходити підозрілі повідомлення або спам. Такі повідомлення містять шкідливі посилання. Важливо не тільки видалити такі SMS, а й уникати відкриття посилань, щоб захистити смартфон.

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