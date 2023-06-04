Як обрати зарядку для смартфона – 4 важливі критерії

Щоб ваш телефон тримався якомога довше, варто звернути увагу на те, які аксесуари ви купуєте для нього. НСН розповідає, як обрати якісну зарядку для смартфона.

Швидка зарядка

Будь-який зарядний пристрій, який підтримує стандарт заряджання BC 1.2, може живити пристрій із потужністю 7,5 Вт, але існують набагато швидші стандарти заряджання, залежно від марки та моделі вашого телефону, пише NV.

Телефони Apple і Google використовують стандарт USB-PD для швидкої зарядки від 18 Вт.

Виберіть зарядку з інтелектуальним чипсетом, який вміє визначати оптимальну потужність для вашого смартфона. Це допоможе запобігти пошкодженню батареї та забезпечить ефективне заряджання без перегріву.

Сертифікація

Перевірте, чи має зарядка необхідні сертифікати якості і безпеки, та гарантію. Це підтверджує, що зарядка відповідає стандартам безпеки та не пошкодить ваш смартфон.

При використанні сертифікованих зарядних пристроїв з захистом від перегріву і перезаряду, існує мінімальний ризик пошкодження акумулятора.

Зверніть увагу на кабель

Використання неправильного кабелю USB-C може пошкодити вашу техніку і навіть більше. Крім ризику знищення електроніки, існує також підвищений ризик загоряння підробленого зарядного пристрою або акумулятора.

Найменш важливий, але все ж вартий уваги фактор економії – це якість продукту, яка ймовірно, буде нижчою. Вона може повільно заряджатися або перегріватися, і навіть пошкодити ваш гаджет. Були навіть випадки смерті, спричинені підробленими дешевими кабелями.

Обирайте кабель від надійного виробника, який має перевірену репутацію, вони зазвичай використовують якісні матеріали і проводять відповідні тести перед випуском на ринок.

Крім того, враховуйте довжину кабелю, згідно з вашими потребами. Адже занадто короткий кабель може бути не зручним у використанні, тоді як занадто довгий кабель може втрачати енергію і сповільнювати зарядку.

Важливо, щоб кабель був виготовлений з якісних матеріалів, це забезпечить стабільне з’єднання.

Тип підключення

Існує багато різних типів зарядних адаптерів і роз’ємів, через що кінцевий користувач може заплутатися при визначенні зарядного пристрою.

Врахуйте тип підключення кабелю до вашого смартфона. Найпоширеніші типи включають USB-A, USB-C та Lightning. Переконайтеся, що кабель сумісний з роз’ємом вашого пристрою.

Обов’язково перед покупкою перегляньте відгуки користувачів про конкретну модель зарядки, щоб отримати повне враження про товар, який ви купуєте не на один рік.

Як збільшити швидкість зарядки?

Один і найпростіших способів підвищити швидкість заряджання телефону — це вимкнути його на деякий час, звісно це ізолює вас від світу, але так ви значно збільшите швидкість зарядки вашого телефону.

Режим польоту також вам знадобиться, оскільки він вимикає всі фонові програми у вашому смартфоні, це зменшить споживання акумулятора, а отже, збільшить швидкість заряджання.

Окрім того, намагайтеся заряджати свій смартфон на плоскій поверхні, яка не перегрівається, оскільки тепло, а точніше відсутність належної циркуляції повітря, може сповільнити процес зарядки.

Ще лайфхаки: Якщо телефон швидко нагрівається, про що це свідчить – названо 8 причин