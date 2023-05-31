Що буде з телефоном, якщо його заряджати неоригінальною зарядкою – це важливо знати

Багато компаній відмовляються від зарядки в комплекті з телефоном . Користувачам потрібно знати, що буде з телефоном, якщо його заряджати неоригінальною зарядкою

У 2023 році багато виробників перестали комплектувати зарядкою навіть самі бюджетні смартфони. Це означає, що користувачеві, який купив новий телефон, доводиться докуповувати аналог від іншого виробника або оригінал за велику суму грошей.

Про це розповідає НСН з посиланням на Уніан.

Зважаючи на це, багатьох турбує питання, що буде якщо заряджати телефон іншою зарядкою, не призначено. саме для їх моделі. На це питання сьогодні ми і спробуємо дати відповідь. Також розберемося, що станеться, якщо спробувати приєднати смартфон до розетки за допомогою неоригінального або занадто потужного адаптера або кабелю.

Оригінальний зарядний пристрій

Використання оригінального зарядного пристрою (ЗУ) для мобільного гаджета має цілий ряд переваг. Як мінімум, ви будете на 100% впевнені в тому, що ваш телефон зарядиться належним чином, оскільки виробник заздалегідь подбав про це. А в разі виникнення непередбачених ситуацій завжди можна звернутися в офіційний сервісний центр.

Загалом, оригінальна зарядка набагато надійніше і практично не вбиває ваш акумулятор.

Що буде з телефоном, якщо його заряджати неоригінальною зарядкою

Що буде, якщо заряджати смартфон неоригінальною зарядкою

Попри те, що виробники смартфонів переконують нас використовувати тільки оригінальні аксесуари, немає нічого страшного в тому, щоб заряджати телефон за допомогою зарядки від іншого виробника. Вся річ у тім, що для підключення до сучасних телефонів за рідкісним винятком використовується універсальний стандарт USB Type-C, так що з роз’ємом навряд чи щось трапиться.

Єдине, чого варто остерігатися при використанні нерідної зарядки телефону – низька якість виконання, особливо коли йдеться по дешевий сегмент зарядок. Вони часто банально не працюють на зазначених на блоці живлення значеннях вольт і ампер. Крім того, подібні зарядки за “смішні” гроші можуть заряджати телефон в рази довше.

У всякому разі, варто розуміти, що від використання неоригінальної зарядки нічого страшного, а тим більше вибухонебезпечного, з вашим смартфоном не станеться. Однак якщо ви хочете довго користуватися вашим телефоном, то все ж для зарядки краще використовувати тільки якісний зарядний пристрій від надійного виробника, незалежно від того, чи є воно оригінальним для вашого телефону чи ні.

Чи можна заряджати смартфон більш потужною зарядкою

Сучасні телефони спроєктовані таким чином, що вони можуть отримувати тільки необхідну або меншу кількість енергії в процесі зарядки.

Наприклад, якщо ваш телефон приймає тільки 25 Вт під час зарядки, а ви підключаєте швидку зарядку на 60 Вт, це не вплине на заряд пристрою. Телефон прийме тільки 25 Вт, і швидкість зарядки залишиться такою ж. Однак, якщо ваш телефон підтримує швидку зарядку і має досить містку батарею, підключення його, наприклад, до 10 Вт-зарядного пристрою, вимагатиме довше часу для зарядки, ніж заявлено виробником. Тому перед покупкою необхідно обов’язково вивчити сумісність зарядного пристрою зі своїм телефоном, щоб не викидати гроші на вітер.

Підсумуймо все вищесказане:

користуватися неоригінальним зарядним пристроєм, можна, але за умови наявності якісного аналога від перевіреного виробника;

важливо, щоб неоригінальний зарядний пристрій було з силою струму, не меншою ніж у оригінального;

пам’ятайте, що завдати шкоди вашому телефону може тільки дешеві і неякісні зарядки.

Більшість користувачів досі вважає за краще використовувати дротову зарядку і не замислюються про бездротову, попри те, що низка смартфонів підтримують обидва варіанти.

Ще новини України: Якщо телефон швидко нагрівається, про що це свідчить – названо 8 причин