Тимчасовий захист у ЄС – перелік країн, де українців приймають повторно

В Україні триває повномасштабне вторгнення Росії. Українці змушені шукати тимчасовий захист у ЄС. Чи будуть діяти зміни умов перебування з 1 липня

Зі зміною програм допомоги та правил для українських біженців у деяких країнах ускладняються умови перебування. Зокрема, у Чехії з 1 липня десятки тисяч людей будуть змушені шукати нове житло.

Для багатьох людей за неможливості повернутися в Україну постає питання зміни країни прихистку. Де приймають українців після захисту в іншій країні, а де відмовляють, НСН повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Загальні правила перебування у Європі під час війни

Громадяни України можуть перебувати у країнах Шенгенської зони з біометричним паспортом 90 днів, як і переїжджати у межах Європи. При цьому українці не мають право на працевлаштування – таке надає статус тимчасового захисту.

Можливість змінити одну країну тимчасового захисту на іншу передбачена в пункті 4 статті 26 Директиви ЄС. Зазначається, що біженці мають попередити про свої плани виїхати, тоді дія тимчасового захисту припиняється, а особа обмежується у відповідних правах та соціальній підтримці.

Юристи радять отримати документ, що підтверджує ануляцію тимчасового захист в країні, що приймає.

Тимчасовий захист у ЄС – які країни приймають українців повторно

Наразі кожна країна самостійно визначає додаткові умови отримання та відмови від цього статусу. Наприклад, Данія є членом ЄС і країною Шенгенської угоди, але не бере участі в схемі тимчасового захисту і не застосовує правила ЄС щодо надання притулку.

Директива про тимчасовий захист не застосовується у країнах, асоційованих з Шенгенською угодою (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). Там діють інші умови захисту українців.

У яких країнах можна отримати прихисток повторно

У деяких країнах законодавчо визначено, що українські біженці можуть отримати тимчасовий захист повторно після іншої країни.

Хорватія

Для того, щоб отримати тимчасовий захист повторно, необхідно мати відмову від такого статусу в іншій країні. Подати заяву на надання тимчасового захисту можна онлайн через додаток croatia4ukraine. Роз’яснення є українською мовою на сторінках державних органів.

Німеччина

Надає тимчасовий захист після іншої країни ЄС, але питання вирішується на рівні муніципальних чиновників, тому перед переїздом слід уточнювати про умови прийому. Детальну інформацію можна знайти на портал федерального уряду для підтримки біженців з України українською мовою.

У Німеччині зазвичай немає змоги вибирати місце проживання, крім випадків, коли йдеться про зв’язки із родиною. Після прибуття необхідно звертатися до центру первинного прийому, звідки розподіляють до населеного пункту в одній із федеральних земель.

Іспанія

Ця країна приймає українців після тимчасового захисту в інших країнах. Але можливості країни допомагати біженцям вичерпуються. Якщо в інших країнах ЄС близько 50% українців знаходять роботу, то в Іспанії цей показник – 15%.

В Іспанії українці не зможуть обрати місто перебування – провінцію можуть призначити по всій країні.

Для отримання тимчасового захисту треба подати запит у Центрах CREADE (приймання, допомоги та координування). Вони працюють у Мадриді, Барселоні, Малазі та Аліканте. Також можна звернутися до поліції столиці провінції.

Румунія

У Румунії не відмовляють у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС. Про прибуття, реєстрацію та умови допомоги можна дізнатися на порталі dopomoha.ro.

Португалія

Отримати тимчасовий захист можна незалежно від попереднього набуття прихистку в іншій країні. Однак варто мати підтвердження відмови від статусу в першій країні. Докладно дізнатися можна через лінію підтримки мігрантів: +(351) 218 ​​106 191 або 808 257 257. Або почитати відповіді на поширені запитання.

Де відмовляються приймати українців після захисту в інших країнах

Польща у 2023 році більше не приймає українських біженців після прихистку в іншій країні. Українці не зможуть отримати тимчасовий захист на території Польщі, навіть якщо відмовилися в іншій країні. Але такі люди зможуть перебувати на території Польщі без надання їм соціальних пільг.

Чехія відмовляє у тимчасовому захисті українцям, які отримали прихисток, дозвіл на проживання чи візу в іншу країну, включно із Британією і Канадою.

Норвегія не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони. Якщо українці мають тимчасовий захист в іншіх країнах, Норвегія відмовляє у прихистку. Такі правила пояснили у Норвезькій організації для шукачів притулку NOAS.

Швейцарія не надає повторний тимчасовий захист за деякими винятками. Йдеться про те, що біженець виїжджає із країни, яка перевантажена потоком шукачів прихистку. Такими можуть вважитися Польща і Німеччина. Тому перед переїздом варто проконсультуватися про мождивості прийому.

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