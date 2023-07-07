У школах Харкова можуть відновити офлайн-навчання – за якої умови це можливо

У школах Харкова вирішили дозволити офлайн-навчання у закладах освіти, але є умова

Офлайн-навчання у Харкові буде можливим за умови наявності укриттів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн-навчання у закладах освіти ухвалили на засіданні Ради оборони.

Зазначається, що офлайн-навчання буде можливим тільки за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, яке відповідає вимогам законодавства, а також готовності системи оповіщення.

У школах Харкова можуть відновити офлайн-навчання

За умови реалізації таких заходів – засновники закладів освіти та їхні керівники мають визначити формат навчання у закладах.

Це рішення стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої та вищої освіти.

При цьому наявність спеціальних укриттів, що відповідають вимогам Державних будівельних норм, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги – є обовʼязковими вимогами.

Безпека в українських школах

Учні та викладачі мають проходити в укриття під час повітряної тривоги. Проте не в усіх навчальних закладах обладнані сховища. З огляду на це у прифронтових областях учні фізично не відвідують школи – там триває навчання у форматі онлайн.

При цьому у міносвіти виступають за виведення занять в офлайн за умови створення безпечних умов для дітей та вчителів.

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