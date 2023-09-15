Уряд врегулював низку важливих питань правового режиму на ТОТ. Як будуть визначатися населені пункти на лінії зіткнення і які пільги вони можуть отримати

На засіданні Кабінету Міністрів у п’ятницю, 15 вересня, прийнято постанову “Деякі питання визначення правового режиму на тимчасово окупованій території України”, яка врегулювала низку важливих питань правового режиму на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє сайт уряду України, інформує НСН.

Зазначається, що ухвала була розроблена Мінреінтеграції за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Так, Закон “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” визначає поняття “адміністративна межа” та “лінія зіткнення”. Новою ухвалою встановлено принцип визначення таких територій.

Населені пункти на лінії зіткнення – в Уряді визначилися, які до них відносяться і мають право на пільги

В уряді зазначають, що визначення цих понять дозволить реалізувати пільги, передбачені законодавством для мешканців прифронтових територій.

Кабмін чітко визначив, що до населених пунктів, які вважаються такими, що знаходяться на лінії зіткнення, належать ті населені пункти, які розташовані на територіях активних бойових дій, включених до переліку Мінреінтеграції.

Які пільги належать мешканцям прифронтових або тимчасово окупованих територій

Українці, які проживають на ТОТ, у населених пунктах на лінії зіткнення мають право на здобуття чи продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Особи, які завершили здобуття вищої освіти, мають право на проходження атестації для визнання отриманих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання. Винятком є ​​особи, які здобули вищу освіту на тимчасово окупованих територіях, або почали здобувати її після дати початку тимчасової окупації відповідної території.

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