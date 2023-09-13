Деякі українці мають право на пільги на Укрзалізниці – що варто знати

Пільги на Укрзалізниці надаються деяким категоріям українців. Хто має право придбати квитки безкоштовно або зі знижкою

Деякі українці мають право на придбання квитків на поїзди Укрзалізниці безкоштовно або зі суттєвою знижкою. Про це розповідає НСН з посиланням на Хвиля.

Зокрема, діти до 6 років, які подорожують з дорослими та не займають окреме місце, мають право на безкоштовний проїзд. Оформляти проїзний документ не потрібно, але при посадці необхідно показати свідоцтво про народження та паспорт.

Діти віком від 6 до 14 років мають право на знижку у розмірі 25% вартості квитка для дорослого у поїздах Україною. При цьому діти віком до 14 років можуть подорожувати лише у супроводі дорослих. Білет при цьому купувати потрібно обов’язково. При покупці квитка, а потім під час посадки необхідно показати документи дитини.

Для іноземних поїздів, які проїжджають територією України, право на знижку дають дітям віком від 5 до 10 років.

Деякі українці мають право на пільги на Укрзалізниці

Учні та студенти мають право на пільги на Укрзалізниці – знижку у розмірі 50% вартості проїзду на всіх внутрішніх поїздах – плацкартах, вагонах 2 та 3 категорії та всіх регіональних поїздах. Для цього при купівлі квитка та при посадці в поїзд необхідно пред’явити студентський квиток.

При купівлі квитка у вагони СВ, купе та у вагони 1-го класу, крім регіональних поїздів – для студентів встановлено повну вартість проїзду.

Батьки чи подружжя військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення, отриманого під час захисту колишнього СРСР, або під час виконання інших обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті – 50% вартості проїзду 1 раз на рік (туди та назад) або безкоштовний проїзд раз на два роки на міжнародних рейсах до країн СНД.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше 1 одного супроводжуючого) мають пільги на Укрзалізниці – 50% знижки вартості проїзду у період з 1 жовтня по 15 травня на внутрішніх рейсах.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І чи II груп – безкоштовний проїзд щорічно (туди й назад) на внутрішніх рейсах. 50% знижки в період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішні рейси.

Особи з інвалідністю внаслідок війни II, III групи з-поміж учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, а також учасники бойових дій у період Другої світової війни, яким понад 85 років – безкоштовний проїзд 1 раз на рік на внутрішніх рейсах, 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах.

Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи – безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Супроводжуючі особи з інвалідністю внаслідок війни І групи (не більше одного), що супроводжують учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни II, III груп з-поміж учасників бойових дій у період Другої світової війни віком 85 років та старше – 50% знижки на 1 поїздку (туди та назад) у разі спільної подорожі (туди та назад) на внутрішніх рейсах, 50% знижки в період з 1 жовтня по 15 травня.

Учасники бойових дій –- безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час проходження військової служби – безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

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