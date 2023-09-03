Знижки на таксі для пасажирів Укрзалізниці у 8 містах подовжено – як скористатись

Знижки на таксі для пасажирів Укрзалізниці подовжено до кінця року. Такою приємною новиною ділиться компанія-перевізник вранці 3 вересня, передає НСН.
Пасажири з картками Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum або Visa Platinum Business матимуть вже звичну знижку -50% на виклик Bolt.
Знижки на таксі для пасажирів Укрзалізниці: список міст
Доїхати зі знижкою до залізничних вокзалів мають можливість пасажири у таких містах:
- Київ (Центральний, Південний та Дарниця),
- Дніпро,
- Львів,
- Одеса,
- Івано-Франківськ,
- Ужгород,
- Полтава
- Кривий Ріг
Як скористатися знижкою на таксі від Укрзалізниці
Все, що треба: у застосунку Bolt треба додати до гаманця картку Visa і обрати одним з пунктів поїздки вокзал.
З початку року ви вже 245 тисяч разів доїхали до вокзалів на таксі і заощадили 12 млн грн – не бачимо причин спинятися! – йдеться у повідомленні Укрзалізниці
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