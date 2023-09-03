Знижки на таксі для пасажирів Укрзалізниці у 8 містах подовжено – як скористатись

Знижки на таксі для пасажирів Укрзалізниці подовжено до кінця року. Такою приємною новиною ділиться компанія-перевізник вранці 3 вересня, передає НСН.

Пасажири з картками Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum або Visa Platinum Business матимуть вже звичну знижку -50% на виклик Bolt.

Знижки на таксі для пасажирів Укрзалізниці: список міст

Доїхати зі знижкою до залізничних вокзалів мають можливість пасажири у таких містах:

Київ (Центральний, Південний та Дарниця),

Дніпро,

Львів,

Одеса,

Івано-Франківськ,

Ужгород,

Полтава

Кривий Ріг

Як скористатися знижкою на таксі від Укрзалізниці

Все, що треба: у застосунку Bolt треба додати до гаманця картку Visa і обрати одним з пунктів поїздки вокзал.

З початку року ви вже 245 тисяч разів доїхали до вокзалів на таксі і заощадили 12 млн грн – не бачимо причин спинятися! – йдеться у повідомленні Укрзалізниці

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