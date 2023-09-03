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Тег:
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Знижки на таксі для пасажирів Укрзалізниці у 8 містах подовжено – як скористатись

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Знижки на таксі для пасажирів Укрзалізниці у 8 містах подовжено
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Знижки на таксі для пасажирів Укрзалізниці подовжено до кінця року. Такою приємною новиною ділиться компанія-перевізник вранці 3 вересня, передає НСН.

Пасажири з картками Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum або Visa Platinum Business матимуть вже звичну знижку -50% на виклик Bolt.

Знижки на таксі для пасажирів Укрзалізниці: список міст

Доїхати зі знижкою до залізничних вокзалів мають можливість пасажири у таких містах:

  • Київ (Центральний, Південний та Дарниця),
  • Дніпро,
  • Львів,
  • Одеса,
  • Івано-Франківськ,
  • Ужгород,
  • Полтава
  • Кривий Ріг

Знижки на таксі для пасажирів Укрзалізниці у 8 містах подовжено

Як скористатися знижкою на таксі від Укрзалізниці

Все, що треба: у застосунку Bolt треба додати до гаманця картку Visa і обрати одним з пунктів поїздки вокзал.

З початку року ви вже 245 тисяч разів доїхали до вокзалів на таксі і заощадили 12 млн грн – не бачимо причин спинятися! – йдеться у повідомленні Укрзалізниці

Ще новини України: Укрзалізниця призначає нові поїзди з Дніпра і Кривого Рогу – розклад

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