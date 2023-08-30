Як працюватимуть школи на прифронтових територіях – пояснили у МОН

У Міністерстві освіти та науки пояснили, як працюватимуть школи на прифронтових територіях
На прифронтових територіях учні будуть навчатися тільки дистанційно, навіть якщо у їхній школі є укриття.
Про це розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків в ефірі телемарафону, інформує НСН.
Як працюватимуть школи на прифронтових територіях
За його словами, з початком вересня більша частина з 13 тисяч шкіл в Україні планує повернутися до очного формату навчання.
Ще близько 3 800 шкіл працюватимуть у змішаному режимі, оскільки укриття в них не вміщують одночасно всіх учасників освітнього процесу. Учні з ще близько 2,5 тисяч закладів продовжать навчатися дистанційно.
Як відомо, Міністерство освіти і науки України пропонує вчителям 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров’я.
Також повідомлялося, що в українських школах можуть запровадити викладання предметів двома мовами – українською та англійською.
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