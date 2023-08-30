У школах України 1 вересня відбудеться єдиний перший урок – стало відомо, на яку тему

1 вересня 2023 року розпочинається новий навчальний рік. В українських школах проведуть єдиний перший урок. Учителям уже запропонували його тему

Так, педагогам радять єдиний перший урок присвятити темі ментального здоров’я. І провести його під назвою “Ти як? Повертаємось до школи”, повідомили під час Серпневої конференції “Освіта єднає”.

Про це розповідає НСН з посиланням на osvita.ua.

1 вересня у школах відбудеться єдиний перший урок

Сценарій і відео до уроку оприлюднили 28 серпня.

1 вересня також відбудеться трансляція уроку.

До слова, відео із психологами, які можуть використати вчителі у підготовці до першого уроку, розробили в межах Всеукраїнської програми з ментального здоров’я “Ти як?”. Її ініціювала перша леді нашої держави Олена Зеленська у співпраці з МОН і ЮНІСЕФ.

У школах України 1 вересня відбудеться єдиний перший урок на тему ментального здоров’я

Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.

Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.

Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, очного навчання не буде.

Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.

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