У вчителів вимагають повернути 6500 грн, виплачені за програмою «єПідтримка» – журналіст

Міністерство освіти вимагає вчителів повернути 6500 грн, які були видані для підтримки після 24 лютого через «єПідтримка». При цьому відомство погрожує судом у разі відмови виконувати цю вимогу.

Про це повідомив журналіст та засновник podcast platfom “Вільний” Влад Сидоренко, передає НСН.

За його словами, у Міністерстві наполягають, щоб кошти було повернуто на спеціальний рахунок Мінекономіки.

В офіційному листі, який потрапив у розпорядження журналіста, він знайшов кілька цікавих деталей.

По-перше, вчителям при поверненні виплати слід стежити за комісією банку. Тобто, щоб сума повернення дорівнювала 6500 грн + комісія. В іншому випадку повернення грошей не буде зараховане повною мірою.

По-друге, у разі, якщо гроші не повернуть у найкоротші строки, справу будуть розглядати через суд.

“Мені ось цікаво, люди, які там, нагорі… як ви генеруєте ці рішення? І ще, заробляти на депозитних сертифікатах сотні (!) мільйонів гривень кожні 24 години (!) та вимагати з вчителів повернути 6500 гривень? Ви у своєму розумі, взагалі?”, резюмував журналіст.

Нагадаємо, у березні 2022 року Кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату громадянам по 6500 гривень.

Проте вже в серпні 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що понад 25 тис. українців не мали права на виплату 6500 грн за «єПідтримка», але отримали гроші. Тобто державні 6500 грн все-таки доведеться повернути деяким категоріям осіб.

Як відомо, Постановою №1272 передбачено надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» у розмірі 6500 грн застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам – підприємцям, страхувальники яких, зокрема, не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державною страхування. Підставою виступає втрата частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дії під час воєнного стану в Україні.

Мінекономіки листом № 3611-07/23524-07 ще від 11.05.2022 р. інформував, що Мінфіном було проведено верифікацію заявок на отримання указаної допомоги. За результатами проведеної перевірки встановлено, що виплати отримали застраховані особи, які є працівниками бюджетних установ, що суперечить умовам Програми «єПідтримка».

Тож в указаному листі Мінекономіки просило від бюджетних установ та організацій терміново забезпечити повернення їхніми працівниками неправомірно отриманих коштів на небюджетний рахунок Мінекономіки. У разі неповернення безпідставно отриманих бюджетних коштів Мінекономіки обіцяло звернутись до суду.

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