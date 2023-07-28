Уряд затвердив терміни нового навчального року в Україні

Кабінет міністрів затвердив постанову про початок нового навчального року в Україні під час дії воєнного стану.

Освітній процес стартує 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба уряду, передає НСН.

«Організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Обласні військові адміністрації і засновники закладів освіти в цих умовах повинні ухвалювати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я населення.