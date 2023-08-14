Мінна безпека стане обов’язковою в українських школах – Міносвіти

Предмет “Мінна безпека” стане обов’язковим доповненням до шкільної програми “Здоров’я, безпека та добробут”.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає НСН.

“Україна ввійшла до переліку країн, найбільш забруднених мінами: приблизно 30% її території є потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що міни та інші вибухонебезпечні предмети спричинили 100 жертв серед дітей у період із 24 лютого 2022 року по 30 липня 2023 року”, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з огляду на це Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Міносвіти розробляють практикум із мінної безпеки, щоб кожен школяр знав правила, які зберігають життя і здоров’я.

Для вчителів буде доступний онлайн-курс із викладання мінної безпеки для дітей різного віку. Наразі вчителі вже можуть користуватися посібником із детальними планами, а також презентаціями для уроків, адаптованими для початкової та середньої шкіл.

Для дітей експерти у співпраці з психологами розробили інтерактивні матеріали, які пояснюють правила безпечної поведінки на територіях, які можуть бути забруднені мінами.

Матеріали можна завантажити на сайті “Все про мінну безпеку” та в бібліотеці корисних матеріалів “Спільнотека”.

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