Нафтогаз звернувся до українців щодо передачі показників лічильника за газ з 1 березня

У газопостачальній компанії “Нафтогаз України” нагадали українцям, що вже наступного тижня необхідно передати показники лічильника за газ для того, щоб у платіжках були коректні нарахування

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба компанії.

Так, у Нафтогазу роз’яснили, що передавати показники лічильника потрібно щомісяця з 1 по 5 число включно.

При цьому в компанії наголосили, що розрахунок суми до оплати за постачання газу здійснюється виключно на основі даних від облгазу.

При цьому якщо споживачі не передадуть своєчасно показання лічильника, то оператор ГРС (облгаз) виставляє рахунок за граничними показниками лічильника.

Нафтогаз звернувся до українців щодо передачі показників лічильника за газ

Таким чином, уже із середи, 1 березня, можна передавати показники лічильника за газ.

Зокрема, це можна зробити через:

Особистий кабінет на сайті 104.ua;

мобільний додаток 104.ua;

чат-боти «7104ua» у Viber чи Telegram;

СМС на короткий номер 7104

Джерело

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