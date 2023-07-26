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Тег:
Економіка
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Коли впадуть ціни на кавуни – прогноз аналітиків

Журналіст
Коли впадуть ціни на кавуни
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Цьогорічні ціни на кавуни вищі, аніж торік. Але вартість ягоди може різко впасти. Стало відомо, коли і за якої умови

Масовий продаж літньої ягоди має розпочатися на початку серпня.

Хоча на українському ринку деякі продукти не падатимуть в ціні, зокрема яблуки, однак кавуни можуть подешевшати за однієї умови.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, реалізація даних баштанних у поточному році розпочалася мінімум на тиждень раніше, ніж у попередньому, але ціни на кавуни вищі, аніж торік.

Про це розповідає НСН.

Коли впадуть ціни на кавуни

Коли впадуть ціни на кавуни – прогноз аналітиків

За словами експертів, кавуни пропонуються до продажу в межах 18-27 грн/кг ($0,49-0,74/кг), що в середньому на 59% дорожче, ніж на перші партії цих баштанних минулого року.

Причиною вищих цін на цю літню ягоду зумовлено тим, що відсутнє постачання цієї продукції з Херсонської області, яка, по суті, є лідером з вирощування кавунів.

Однак більшість українських баштанників не виключають різкого зниження ціни на кавуни найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств.

“Більш масовий продаж кавунів розпочнеться на початку серпня”, — йдеться на сайті.

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