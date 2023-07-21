Армія рф атакувала Одесу «Калібрами» 21 липня: знищила зернову продукцію

Армія рф атакувала Одесу «Калібрами» 21 липня, і це вже четверта атака поспіль на цьому тижні. НСН розповість, що відомо про наслідки.

Дві ракети типу “Калібр” влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук, посилаючись на джерела в ОК “Південь”.

Одещина. 2 ракети типу “Калібр”, за інформацією військових з ОК “Південь”, влучили у зерновий склад агропідприємства на території області, – написав Братчук у телеграмі у п’ятницю вранці

Пізніше він додав більше деталей і розповів про постраждалих.

На світанку росіяни випустили ракети типу “Калібр” з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога, – повідомив Братчук

Армія рф атакувала Одесу, спрямувавши ракети за дуже складним курсом

Російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов’язаний з зерновою угодою. Цієї ночі РФ знову спрямувала атаку “Калібрами” на Одеську область. Підступність росіян полягала у тому, що удар був завданий у дві хвилі. Про це заявила керівниця пресцентру Сили оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Цієї ночі ворог поцілив в агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна, безпосередньо в ангари з його збереження, і підприємство, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Підступність ворога в тому, що удар був спрямований у дві хвилі. Спочатку дві ракети. Потім, коли на об’єкті працювали рятувальники і тривало гасіння пожежі, знов удар ракетою, – наголосила представниця ЗСУ

За словами Гуменюк, рятувальники встигли перейти до укриття. Втім, в результаті атаки пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної техніки.

Гуменюк додала, що росіяни атакували Одеську область “Калібрами”, вивівши на чергування ракетоносій посеред ночі.

З використанням особливостей рельєфу. Зокрема, особливостей самого Чорного моря. Дуже низька висота і максимальна наближення прямування ракет до державного кордону України. Тобто провокація на провокації. Влучання відбулося фактично одночасно з сигналом повітряної тривоги, оскільки виявлення ракет в таких обставинах дуже складне. Як тільки виявили – одразу повідомили, але в цей момент відбулося влучання, – пояснила речниця ОК “Південь”

Фото наслідків ударів “Калібрами” по Одесі

Оприлюднено фото наслідків удару ракетами ‘Калібр’ по агропромисловому підприємству в Одеській області 21 липня.

Ще новини України: Навіщо Росія атакує південь України – пояснили в ISW