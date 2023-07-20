Армія рф знову атакувала ракетами Одесу і Миколаїв: багато постраждалих і руйнувань (фото)

Армія рф знову атакувала ракетами Одесу і Миколаїв в ніч на 20 липня. Окупанти били по центральним районам міст. Внаслідок ударів багато постраждалих і руйнувань, передає НСН.

Влада південних регіонів повідомила, що другу ніч поспіль війська РФ атакували цивільних обстрілами. Постраждали Миколаїв та Одеса.

Миколаїв

«Росіяни вдарили по центру міста. Загорівся гараж і 3-поверховий житловий будинок… Всього постраждало 18 осіб, з них 9 госпіталізовано, у тому числі – 5 дітей, 2 людей врятовано з-під завалів. Це диво, що вдалось врятувати», – повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Місцеве видання ПН повідомляє, що у Миколаєві пошкоджено десятки будівель, в тому числі відомий миколаївський ресторан “Антрекот”.

Деякі будівлі зруйновано вщент. На місці продовжують працювати рятувальники, які гасять пожежу.

ПН публікує фото наслідків удару по Миколаєву в ніч на 20 липня.

Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав наслідки нічного обстрілу міста.

Одеса

Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, зазначив, що внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування.

«Зійнялася пожежа на площі 300 м2. На місці працюють фахівці відповідних служб. Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. Є також «приліт» в області. Детальна інформація – згодом», – зазначив він

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Вона додала, що влучання в області сосуються об’єктів логістики – це складські приміщення.

Ми знаємо, що були застосовані ракети різного базування, долучався до атаки підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація і засосовувались берегові ракетні комплекси, – розповіла Гуменюк

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