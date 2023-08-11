Коли неповний місяць роботи можуть зарахувати до пенсійного стажу – пояснення ПФУ

У Пенсійному фонді України пояснили, за якої умови можуть зарахувати до пенсійного стажу неповний місяць роботи

Сума сплачених за цей місяць страхових внесків має бути не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Про це розповідає НСН з посиланням на ПФУ.

Пенсійний фонд України 10 серпня пише, відповідаючи на питання:

“Я відпрацювала 20 днів у минулому місяці. За яких умов неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу, як повний”.

Там зазначають, що відповідно до частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” страховий стаж в Україні обчислюється в місяцях.

А неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

“Наприклад, щоб липень 2023 року було зараховано до страхового стажу як повний, за особу (або особою) має бути сплачено страховий внесок у розмірі не менше 22% мінімальної зарплати: 6700 х 22% =1474 грн. Тобто, якщо за 20 днів роботи було нараховано заробітну плату не менше 6700 грн, до страхового стажу буде враховано повний місяць”, – додають в ПФУ.

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