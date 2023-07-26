Хто з українців може вийти на пенсію у 50 років і що для цього потрібно

В Україні деякі громадяни пенсійного чи передпенсійного віку можуть вийти на пенсію у 50 років замість 60. За якої умови це можливо

Для виходу на пенсію у 50 років потрібно мати достатньо стажу та належати до ще однієї категорії.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції, передає НСН.

Хто може вийти на пенсію у 50 років

Скористатися такою перевагою можуть жінки, причому незалежно від своєї професії чи інших факторів.

Однак для цього потрібно відповідати кільком вимогам:

народити п’ятьох і більше дітей

мати 15 років страхового стажу

Зверніть увагу! Якщо мати дітей вийшла на пенсію в 50 років, то батько цим скористатися вже не може. А якщо жінка не оформила виплати в цьому віці, тоді чоловік може зробити це на себе.

Проте разом із тим багатодітний батько має право вийти на пенсію у 55 років і за наявності 20 років страхового стажу.

Як оформити таку пенсію

Для цього потрібно подати такі документи:

документ, що посвідчує особу

документ, що засвідчує набутий страховий стаж

свідоцтва про народження дітей чи їхні паспорти

Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу Пенсійного фонду не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку та бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку.

Якщо заява була подана своєчасно, виплати надходитимуть з дня, коли вам виповнилося 50 років.

Що буде з пенсіями українців у серпні

У березні відбувся перший етап індексації на 19,7%. Фактично він торкнувся всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за Законом України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”. Це понад 10 мільйонів українців.

Другий етап індексації пенсій відбувся у квітні, а третій, останній, – у липні.

Таким чином більше у 2023 році підвищень не планується. Вже в серпні всі українці, чиї пенсії було перераховано, повинні отримувати оновлені суми.

Середній розмір надбавки становить від 400 до 700 гривень. Для кожного пенсіонера індексацію вираховували індивідуально. Водночас чим більшу пенсію отримувала людина, тим більше їй додавали до неї.

Перерахунок здійснили для:

державних службовців

працівників місцевого самоврядування

народних депутатів

науковців

пенсіонерів, які працюють

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

людей, звільнених із військової служби (збільшили пенсії за інвалідністю)

Ці групи населення отримають чи вже отримали підвищення до своїх пенсійних виплат.

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