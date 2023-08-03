В Україні планують підвищити мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Стала відома сума виплат громадянам, які втратили джерело доходу та розраховують на допомогу від держави

Мінекономіки розробило проект постанови КМУ «Про встановлення мінімального розміру допомоги по безробіттю під час воєнного стану та внесення зміни до пункту 7 Порядку надання допомоги по безробіттю”.

Про це розповідає НСН.

В Україні планують підвищити мінімальний розмір допомоги по безробіттю

Профільне міністерство пояснює, що інфляція за 2021 рік у цілому становила 10,0%, а за 2022 рік – 26,6%., але при цьому востаннє мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищували у 2020 році.

Тому пропонують установити із 31 липня 2023 року на час воєнного стану мінімальний розмір допомоги по безробіттю:

для осіб, визначених в абз. 2 ч. 2 ст. 6 та абз. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», – 1500 грн;

для осіб, визначених в абз. 1 ч. 1 22 Закону України Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», абз. 8 ч. 4 ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також для осіб, які перебувають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, та не мають відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), – 2500 грн.

Підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю буде проведено за рахунок, передбачених на такі цілі у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України.

Як відомо, максимальна тривалість виплат з безробіття під час війни – 90 днів.

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