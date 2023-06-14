Кандидати у водії зможуть самостійно готуватися до теоретичного іспиту – що відомо

В Україні кандидати у водії зможуть самостійно готуватися до теоретичного іспиту, не вдаючись до послуг автошкіл. Що про це відомо

Народні депутати Верховної Ради вже ухвалили за основу відповідний законопроект №7354. Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Автори цього проекту закону виходили з того, що за сучасних умов багато українців не можуть відвідувати заняття в автошколах. Це пов’язано із запровадженням воєнного стану після вторгнення в Україну російських окупаційних шкіл.

Тому пропонується дозволити вивчати теоретичну частину іспиту на отримання посвідчення водія самостійно. Для цього потрібно внести відповідні зміни до статті 15 Закону України “Про дорожній рух”.

Також законопроект №7354 передбачає запровадження адміністративної відповідальності для працівників автошкіл за погану підготовку водіїв. Штраф за таке правопорушення становитиме від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Щоправда, не зрозуміло, як визначатиметься неналежний рівень підготовки водія в автошколі.

Кандидати у водії зможуть самостійно готуватися до теоретичного іспиту

Крім того, співробітників територіальних сервісних центрів МВС за порушення при складанні теоретичних та практичних іспитів на отримання посвідчення водія пропонують штрафувати на від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це в тому випадку, якщо у їхніх діях немає кримінальної складової.

Наразі законопроект №7354 готується для другого читання у сесійній залі Верховної Ради. До нього внесуть деякі зміни. Які саме – ще не відомо. Думаємо, навряд чи вони будуть кардинальними.

Як відомо, в Україні з 1 червня 2023 року змінився процес складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. За кандидатами та екзаменаторами посилили відео та аудіо контроль. У результаті менше кандидатів із першого разу тепер успішно складають іспити.

Так, з 1 по 7 червня 2023 року у Київській, Львівській, Вінницькій та Одеській областях 2 524 рази кандидати у водії склали теоретичний іспит. 23% кандидатів з першого разу успішно склали теорію, а 36% кандидатів з першого разу успішно склали практичний іспит.

У 2022 році 42% кандидатів у водії успішно з першого разу склали теоретичний іспит, а 62% кандидатів успішно з першого разу склали практичний іспит.

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