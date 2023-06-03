З 1 червня Міністерство внутрішніх справ запровадило низку нововведень щодо отримання водійських посвідчень

Про це повідомляє НСН, посилаючись на інформацію від МВС.

Так, у червні стартував пілотний проект, спрямований на створення умов для прозорих іспитів у сервісних центрах МВС.

Впроваджувати його планують поетапно. Наразі він почне працювати у Київській, Одеській, Вінницькій та Львівській областях, а надалі (вересень-жовтень 2023 року) – по всій Україні.

У рамках проекту планується оновити систему попереднього запису, дозволивши претендентам на права перевіряти наявність талонів на складання іспиту онлайн.

У чотирьох областях України введено нові правила щодо отримання водійських посвідчень

У класах для теоретичних іспитів з’являться камери із записом звуку. Вони повинні розташовуватися так, щоб не було “сліпих зон”. Крім того, вони будуть проводити ідентифікацію особи за FACE ID.

Також тепер в екзаменаційних квитках відповіді на питання оновлюватимуться та видаватимуться претенденту на права у випадковому порядку.

Крім цього, авто для іспитів категорії “В” (легкові автомобілі) будуть обладнані відеореєстраторами попереду і ззаду машини, камерою спостереження в салоні з кутом огляду 360 градусів і мікрофоном.

Ці камери автоматично завантажуватимуть відео на сервер, що не дозволить екзаменатору вплинути на результат. Нові камери на авто дозволять бачити положення рук та ніг майбутнього водія та екзаменатора. Також фіксуватиметься звук у салоні.

Також з 1 червня втричі зменшиться кількість сервісних центрів для складання іспитів: зі 148-ми до 55-ти.

Список сервісних центрів, де прийматимуть іспити за новими правилами, можна переглянути тут. В інших сервісних центрах скласти іспит не вдасться.

У регіонах, які не підпадають під перший етап проекту, всі послуги будуть надаватися без змін.

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