В Україні можуть з’явитися штрафні бали за порушення ПДР. Рішення про позбавлення водійських прав прийматиметься автоматично без суду

В Україні пропонують змінити систему покарань за порушення Правил дорожнього руху. Так можуть з’явитися штрафні бали з терміном дії 1 рік. При цьому водій може втратити права, якщо накопичить 24 бали.

Про це повідомляє Центр демократії та верховенства права, посилаючись на Policy Brief експертів кампанії “За безпечні дороги”, розповідає НСН.

У Policy Brief вважають, що систему непогано було б побудувати на зразок Польщі, але з деякими змінами.

Передбачається, що нова система штрафів матиме чітку градацію. Наприклад, перевищення швидкості руху на кожні 10 км/год означатиме більш серйозне покарання та більшу кількість штрафних балів.

Позбавлення водійських прав – водіям почнуть нараховувати штрафні бали за порушення ПДР

Тобто спочатку у кожного водія буде 0 балів, а при порушеннях правил дорожнього руху, які призводять до підвищеної небезпеки, йому нараховуватимуть штрафні бали.

Термін дії кожного бала – 1 рік, а максимальна кількість – 24 бали. Якщо водій “назбирає” 24 бали, його позбавлять посвідчення водія. Причому відбуватиметься анулювання прав автоматично і без рішення суду.

Крім того, пропонується запровадити серйозніші покарання для тих водіїв, яких позбавлять прав, але вони продовжать керувати транспортними засобами. Наприклад, у Польщі та Німеччині таким порушникам загрожують реальні тюремні терміни.

Експерти також розкритикували законопроект № 6502 про штрафні бали для водіїв, який уже зареєстровано у Раді. Документ передбачає, що бали нараховуватимуться лише тоді, коли порушення будуть зафіксовані поліцією. На думку фахівців цей законопроект порушує принципи рівності.

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