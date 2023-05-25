Водійські посвідчення українці отримуватимуть по-новому – в МВС розповіли про зміни в іспитах

Українці отримуватимуть водійські посвідчення по-новому. Зміни стосуватимуться як теоретичного, так і практичного етапів іспитів.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю РБК-Україна, передає НСН.

За його словами, підготовлені МВС зміни, повинні запровадити до кінця 2023 року.

Теорія

За новою системою, українцям необов’язково вивчати теорію виключно в автошколі для отримання водійського посвідчення. Вони зможуть готуватися до іспиту самостійно або з репетитором.

Також буде посилена перевірка у класах, де проходить теоретичний іспит.

“Розуміючи технічну складову цього процесу, ми забороняємо в цих класах знаходитись стороннім особам, замість однієї камери ставимо чотири камери. Ми знищуємо повністю можливість існування “сліпих зон”. Інформація з камер буде зберігатись мінімум місяць на серверах МВС”, пояснив міністр.

Практика

Що стосується практичної частини іспиту, автомобілі, на яких здають практичний іспит, будуть замінені.

“Це буде і Renault, і Hyundai. Це не будуть застарілі марки, Лад точно не буде, радянського автопрому не буде. Машини до 5 років випуску”, сказав Клименко.

У цих автомобілях будуть встановлені чотири камери для відеофіксації. Одна з камер буде розташована зверху та буде записувати дії водія та інструктора. Фронтальна камера буде фіксувати шлях автомобіля та дії водія, а також буде здійснюватися аудіозапис.

“Всі підказки інструктора будуть фіксуватися. Все відео і аудіо зберігатимуться у нас на сервері мінімум 30 днів. Що це дозволить? Це дозволить кожному, хто бажає здати екзамен, поскаржитись на дії інструктора”, пояснив глава МВС.

Також міністр розповів, що кількість сервісних центрів, де можна скласти водійські іспити, буде зменшена.

Замість наявних 148 центрів, буде функціонувати лише 55. Ці центри будуть оснащені новою технікою.

“Більше того, уже з 1 червня ми починаємо експеримент, який буде проводитись в Київський, Одеській, Вінницькій та Львівській областях. Експеримент буде до 2 місяців, доки ми зможемо технічно переоснащити наші центри прийому іспитів, щоб ми подивилися, як це може працювати, щоб уже у вересні-жовтні можна було користуватись цим по державі”, підкреслив Клименко.

Як каже міністр, в Україні скасують технічну експертизу для авто. Її потрібно буде проводити лише під час першої реєстрації.

Поступово також скасують необхідність їхати у сервісний центр при купівлі авто. Технічний паспорт та номера можна буде отримати в салоні, а згодом їх будуть надсилати поштою.

Варто зазначити, що зараз для отримання посвідчення водія потрібно пройти курси в автошколі та скласти теоретичний іспит. Після цього потрібно пройти практичну частину навчання і скласти іспит з водіння.

Після цього сервісні центри видають водійське посвідчення на два роки, яке згодом потрібно замінити.

Ще новини України: Скільки тримається алкоголь у крові, як виводиться і що на це впливає