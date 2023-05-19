В іспити на посвідчення водія внесуть зміни – про що йдеться

В Україні планують внести зміни в іспити на посвідчення водія, йдеться у повідомленні на сайті МВС, передає НСН.

У Донецькому державному університеті внутрішніх справ, начальник Головного сервісного центру МВС виступив перед курсантами із темою, яка може стосуватись кожного. Адже в Україні планується зміна умов складання теоретичних та практичних іспитів для отримання посвідчення водія.

“Цього року перед нами стоїть завдання змінити процедуру складання іспитів у сервісних центрах МВС. На меті — виключення фактору впливу екзаменаторів чи сторонніх осіб на результати іспитів, а також розширення інструментів для оскарження результатів. Гаслом цього проєкту є “Знаєш — успішно складаєш”. Прозорість складання іспитів — це те, що хоче суспільство і те, що ми маємо забезпечувати”, зазначив Начальник ГСЦ МВС Микола Рудик.

Які зміни плануються

ГСЦ МВС має на меті зробити:

запис на практичний іспит онлайн — кількість візитів може скоротитися до одного, адже талон попереднього запису можна буде отримати через сайт ГСЦ МВС, а не лише в терміналі в приміщенні, як це є зараз;

результати іспитів можна буде оскаржити впродовж тривалішого періоду — він становитиме 30 днів, а не 3, як зараз;

фіксація складання іспитів розшириться, тому можна буде і почути, і побачити з різних ракурсів усе, що відбувалося під час іспиту — у класах для теорії більше не буде сліпих зон, адже буде по чотири камери спостереження, які забезпечать перехресне знімання, додатково фіксуватиметься і звук у приміщенні, а в автівках категорії В для практичних іспитів буде по два реєстратори, камера з кутом огляду салону на 360°.

А щодо порядку самих іспитів — для людей не змінюється нічого. На теорії як було 20 питань і 20 хвилин — так і залишається. На практиці як було виконання руху за маршрутом — так і є.

“Також вправи на майданчику біля сервісного центру МВС на час дії воєнного стану поки спрощені — є тільки рух за маршрутом. Усі маршрути затверджені нами та військовими адміністраціями і опубліковані на сайті”, пояснив начальник Головного сервісного центру МВС.

Усі ці зміни мають набрати чинності до кінця 2023 року.

Ще новини України: В Україні планують посилити штрафи для пішоходів: за що будуть карати