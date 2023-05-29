Яких підручників бракуватиме у 2024 році – перелік оприлюднило МОН

У 2024 році існуватиме потреба у багатьох підручниках та посібників для школярів. Перелік підручників, яких бракуватиме, вже оприлюднило Міносвіти

До переліку включили понад 100 назв навчальних підручників та посібників. Вони призначені для учнів 1 – 2, 7 – 8 та 10 – 11 класів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на osvita.ua

Яких підручників бракуватиме у 2024 році

До переліку включили і 12 назв підручників та посібників для шкіл, де навчаються діти з порушенням інтелектуального розвитку. Є потреба у посібниках і для вчителів.

У МОН кажуть: остаточний перелік назв підручників та посібників, які можуть видавати за кошти держави, залежить від видатків, передбачених держбюджетом на 2024 рік.

Видання підручників (крім електронних) та посібників відбувається, до слова, за результатами конкурсів. Їх організовує Міносвіти.

Перелік усіх підручників та посібників, у яких зараз є потреба, можна переглянути за посиланням.

Шмигаль назвав пріоритети у підготовці до нового навчального року

Під час наради очільник уряду Денис Шмигаль акцентував на тому, що при підготовці до наступного навчального року міністерства й ОВА мають зосередитися на п’яти пріоритетних напрямках:

безпека;

очне навчання там, де це можливо;

доступність;

відбудова зруйнованого;

продовження реформи Нової української школи.

Ще новини України: Як оцінюватимуть українських учнів, які навчаються за кордоном – МОН