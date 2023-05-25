Як оцінюватимуть українських учнів, які навчаються за кордоном – МОН

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як оцінюватимуть українських учнів, які навчаються за кордоном

У Міносвіти визначили алгоритм оцінювання результатів навчання українських учнів, які зараз перебувають за кордоном через війну. При цьому міністерство надало конкретні рекомендації школам.

У МОН кажуть, що тематичне, семестрове та річне оцінювання, результатів навчання школярів можуть здійснювати у разі потреби. При цьому використовуватимуть технології дистанційного навчання. Про це розповідає НСН з посиланням на osvita.ua

Як оцінюватимуть українських учнів, які навчаються за кордоном

Якщо дитина за кордоном вивчає у школі такий же предмет, що й в українському закладі освіти з відповідністю програми, оцінки перезараховуватимуть. Переведення оцінок, отриманих у закордонній школі у 12-бальну систему школа здійснюватиме самостійно.

Предмети, які діти не вивчали у закордонній школі – українська, мова, українська література, історія України, географія України, захист України, правознавство – мають оцінювати вчителі з української школи з використанням технологій дистанційного навчання.

Річне оцінювання школярів відбуватиметься на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

Водночас у МОН кажуть: під час виставлення річної оцінки можуть враховувати динаміку особистих результатів навчання учня з предмета та сформованість у нього уміння застосовувати набуті знання.

За рішенням педагогічної ради школи семестрове та річне оцінювання учнів 5 – 8 та 10 класів можуть здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а за двобальною (“зараховано” / “не зараховано”).

Також річне оцінювання може відбуватися перед початком навчального року. В окремих випадках – упродовж І семестру наступного навчального року.

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