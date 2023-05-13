Чи буде в українських школах секс-освіта – що кажуть в МОН

Міністерство освіти і науки відповіло громадській організації “Політична дія жінок”, чи буде в українських школах секс-освіта.

Однак, що цікаво, міністр освіти Оксен Лісовий та гендиректор Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Олег Єресько надали різні відповіді.

Про це повідомила Ірина Тишко – співавторка петиції про статеве виховання, яка надсилала запит у МОН, передає НСН з посиланням на УП Життя.

Міністр Оксен Лісовий сказав, що у МОН розробляють проєкт стандартів, які перебачають впровадження окремого курсу статевого виховання у шкільну освіту – тобто обов’язкова секс-освіта може бути.

“На сьогодні Міністерством освіти і науки розробляється проєкт державного стандарту для профільного рівня загальної середньої освіти. В межах реалізації соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі державного стандарту передбачається впровадження окремого курсу статевого виховання, який враховуватиме досвід європейських країн із впровадження програм статевого виховання”, відповів Лісовий.

Міністр додав, що зараз відбувається розробка “просвітницьких програм, курсів, інформаційних та методичних матеріалів” для дітей та молоді, батьків, вчителів та інших дорослих, що долучаються до статевого виховання.

Водночас у Директораті дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти відповіли, що статеве виховання уже є в програмі.

“В Україні статеве виховання є складником системи національного виховання дітей та молоді і здійснюється у закладах освіти відповідно до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти та згідно з вимогами освітніх стандартів. Зокрема, теми статевого виховання включені в зміст обов’язкових навчальних предметів “Я досліджую світ” (1-4 класи), “Основи здоров’я”/ “Здоров’я, безпека та добробут” (5-9 класи), “Біологія” (8-11 класи)”, відповів Олег Єресько.

Також учням пропонуються факультативні курси: “Я – моє здоров’я – моє життя”, “Дорослішай на здоров’я”, “Повага. Любов. Секс”, “Захисти себе від ВІЛ”/”Школа проти СНІДу”.

Освітянин також згадав курс “Дорослішай на здоров’я” (спільний проєкт МОН і Фонду народонаселення ООН в Україні), програму “Повага. Любов. Секс”, яка реалізується у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти Дніпропетровської області.

МОН схвалило для використання в освітньому процесі посібник для тренера “Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді”, “Здоров’я молоді та його складові” – для проведення інтерактивних занять, “7 кроків назустріч” – для роботи з батьками з питань статевого виховання.

“На сьогодні є певний прогрес у розробці просвітницьких програм, курсів, інформаційних та методичних матеріалів як для дітей та молоді, так і для їх батьків, вчителів, інших дорослих, що долучаються до статевого виховання. Форми та методи навчання стають більш інтерактивними, орієнтованими на потреби та інтереси цільових груп”, каже Єресько.

Гендиректор додав, що для реалізації програм статевого виховання потрібна підготовка педагогів, розроблення сучасних навчальних і методичних матеріалів, а також інформаційна підтримка на рівні громад, ЗМІ, суспільства.

Чи потрібна в школах секс-освіта. Що думають українці

Українці підтримали петицію про обов’язкове статеве виховання у школах. Петицію з вимогою запровадити обов’язкове статеве виховання в систему освіти оприлюднили 9 лютого. За місяць вона набрала понад 25 тисяч підписів.

Автори вважають, що статеве виховання дітей важливе. Статеве виховання допоможе учням зрозуміти, як дбати про своє здоров’я і попереджувати ризики статевих захворювань. Також те, що сексуальність є природним аспектом людського існування. І має допомогти дітям підготуватися до дорослого життя.

Статеве виховання також навчає дітей та підлітків, як будувати здорові стосунки. Це може допомогти їм уникнути ситуацій насильства, зокрема сексуального.

Петицію про впровадження обов’язкового статевого виховання у систему освіти України розглянув глава нашої держави Володимир Зеленський. Він доручив опрацювати відповідні пропозиції уряду.

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