Як знайти ЄIC-код для передачі показань лічильника газу з-за кордону – 3 способи

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” роз’яснила клієнтам, де знайти ЄIC-код, необхідний для передачі показань лічильника газу через чат-боти
Про це повідомляє НСН з посиланням на коментарі на сторінці компанії у Фейсбуці.
“Доброго дня. Ми не можемо передати у вайбері свідчення. Потребує ЄIC-код, але у нас немає коду. Код є в платіжці за доставку газу або особистому кабінеті. Ми за кордоном і всі платежі робили онлайн. Квитанцій за доставку у нас немає. Як можна отримати ЕIC-код?”, – запитав клієнт.
У Нафтогазі роз’яснили, що EIC-код – це “персональний газовий номер” об’єкта газопостачання (точки обліку об’єкта газопостачання). Він складається з 16 символів (літери та цифри).
Дані про ЕІС-код можна знайти:
- в особистому кабінеті оператора ГРМ (облгазу) – розділ про особисті дані;
- у договорі з постачання газу, якщо він у вас зберігається у паперовому вигляді (заява-приєднання є невід’ємною частиною договору, вона має містити цей код);
- у рахунку за розподіл газу.
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