Як знайти ЄIC-код для передачі показань лічильника газу з-за кордону – 3 способи

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” роз’яснила клієнтам, де знайти ЄIC-код, необхідний для передачі показань лічильника газу через чат-боти

Про це повідомляє НСН з посиланням на коментарі на сторінці компанії у Фейсбуці.

“Доброго дня. Ми не можемо передати у вайбері свідчення. Потребує ЄIC-код, але у нас немає коду. Код є в платіжці за доставку газу або особистому кабінеті. Ми за кордоном і всі платежі робили онлайн. Квитанцій за доставку у нас немає. Як можна отримати ЕIC-код?”, – запитав клієнт.

У Нафтогазі роз’яснили, що EIC-код – це “персональний газовий номер” об’єкта газопостачання (точки обліку об’єкта газопостачання). Він складається з 16 символів (літери та цифри).

Дані про ЕІС-код можна знайти:

в особистому кабінеті оператора ГРМ (облгазу) – розділ про особисті дані;

у договорі з постачання газу, якщо він у вас зберігається у паперовому вигляді (заява-приєднання є невід’ємною частиною договору, вона має містити цей код);

у рахунку за розподіл газу.

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