Як повернути минулорічну переплату за газ – покрокова інструкція

Минулого року багато українців, ставши клієнтами «Нафтогазу», стикнулися з проблемою – їхня оплата за газ пішла старим компаніям, а держпостачальник почав виставляти заборгованість.
Покроковою інструкцію, як повернути свої гроші, ділиться видання «На пенсії», передає НСН.
Як повернути переплату за газ
На жаль, автоматично це зробити неможливо – потрібно особисто звернутися до попереднього постачальника і написати заяву про повернення коштів. Заява складається у довільній формі, але з обов’язковим зазначенням номера особового рахунку.
До заяви слід додати:
- копію паспорта власника особового рахунку (перші дві сторінки та реєстрація);
- копію ідентифікаційного коду;
- довідку з банку з реквізитами карткового рахунку;
- копію квитанції про плату за природний газ у період, коли виникла переплата.
Усі копії документів мають бути засвідчені споживачем, а саме містити напис: «Згідно з оригіналом, дата і підпис».
Надіслати пакет документів постачальнику можна також поштою або на електронну адресу.
Відповідно до законодавства, повернути переплату повинні протягом 14 – 30 календарних днів.
Особовий рахунок у «Нафтогазі». Як дізнатися
«Нафтогаз» присвоює своєму клієнту новий особовий рахунок. Дізнатися його номер можна кількома способами:
- на сайті «Нафтогазу» gas.ua натиснути «Дізнатися номер рахунку» і ввести EIC-код;
- зареєструватися в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;
- написати звернення на електронну пошту: client@gas.ua.
Можна просто зателефонувати до контакт-центру «Нафтогазу» за номерами (оплата за тарифами вашого оператора):
- Водафон: (066) 300-2-888;
- Київстар: (098) 300-2-888;
- Лайфсел: (093) 300-2-888.
Довідково: EIC-код – це персональний газовий номер об’єкта газопостачання, що складається з 16 символів (латинських літер і цифр). Його можна знайти в особистому кабінеті, в рахунку за розподіл або постачання газу, дізнатися в контакт-центрі облгазу.
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