5 /5
Based on 5 ratings
128
Україна
Тег:
Cуспільство
128

Як повернути минулорічну переплату за газ – покрокова інструкція

Дата 🕑 2 хв.
за газ

Минулого року багато українців, ставши клієнтами «Нафтогазу», стикнулися з проблемою – їхня оплата за газ пішла старим компаніям, а держпостачальник почав виставляти заборгованість.

Покроковою інструкцію, як повернути свої гроші, ділиться видання «На пенсії», передає НСН.

Як повернути переплату за газ

На жаль, автоматично це зробити неможливо – потрібно особисто звернутися до попереднього постачальника і написати заяву про повернення коштів. Заява складається у довільній формі, але з обов’язковим зазначенням номера особового рахунку.

До заяви слід додати:

  • копію паспорта власника особового рахунку (перші дві сторінки та реєстрація);
  • копію ідентифікаційного коду;
  • довідку з банку з реквізитами карткового рахунку;
  • копію квитанції про плату за природний газ у період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути засвідчені споживачем, а саме містити напис: «Згідно з оригіналом, дата і підпис».

Надіслати пакет документів постачальнику можна також поштою або на електронну адресу.

Відповідно до законодавства, повернути переплату повинні протягом 14 – 30 календарних днів.

Особовий рахунок у «Нафтогазі». Як дізнатися

новини україни

«Нафтогаз» присвоює своєму клієнту новий особовий рахунок. Дізнатися його номер можна кількома способами:

  • на сайті «Нафтогазу» gas.ua натиснути «Дізнатися номер рахунку» і ввести EIC-код;
  • зареєструватися в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;
  • написати звернення на електронну пошту: client@gas.ua.

Можна просто зателефонувати до контакт-центру «Нафтогазу» за номерами (оплата за тарифами вашого оператора):

  • Водафон: (066) 300-2-888;
  • Київстар: (098) 300-2-888;
  • Лайфсел: (093) 300-2-888.

Довідково: EIC-код – це персональний газовий номер об’єкта газопостачання, що складається з 16 символів (латинських літер і цифр). Його можна знайти в особистому кабінеті, в рахунку за розподіл або постачання газу, дізнатися в контакт-центрі облгазу.

Ще новини України:

Як повернути минулорічну переплату за газ – покрокова інструкція Встановити додаток

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×