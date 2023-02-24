Як змінити порядок виплати пенсії і як отримати кошти у разі смерті пенсіонера

У Пенсійному фонді України підказали, як змінити порядок виплати пенсії та як отримати кошти у разі смерті пенсіонера

Про це пише “Пенсійний кур’єр” у відповідь на запитання читачки, передає НСН

“Моя мама проживає на Херсонщині. Вона хвора, лежача. До червня 2022 року пенсію отримувала поштою, тепер не отримує. Як можна змінити порядок отримання пенсії і що найголовніше – як отримати кошти у разі смерті пенсіонера? Куди звертатися?”, – поцікавилася жінка.

Як змінити порядок виплати пенсії

У відповідь на це українцям роз’яснили, що для зміни способу виплати пенсії поштою на банк потрібно подати заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду (зокрема для організації виїзного прийому).

А от у разі смерті пенсіонера отримати недоотриману пенсію можуть члени його сім’ї, зареєстровані разом із пенсіонером на день його смерті за однією адресою.

Як зазначається, заяву про виплату недоотриманої пенсії члени сім’ї померлого можуть подати протягом шести місяців від дня смерті.

“У разі звернення після шести місяців від дня смерті пенсіонера до органів ПФУ додається ще свідоцтво про право на спадщину”, – йдеться у повідомленні

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